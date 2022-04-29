Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre haftanın karşılaşma programı şöyle:

6 Mayıs Cuma:

17.00 HDI Sigorta Afyon Belediyesi-TOFAŞ (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

19.30 Anadolu Efes-Semt77 Yalovaspor (Sinan Erdem)

19.30 Bahçeşehir Koleji-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Ülker Spor ve Etkinlik)

19.30 Aliağa Petkim-Beşiktaş Icrypex (ENKA)

7 Mayıs Cumartesi:

15.30 Büyükçekmece Basketbol-Fenerbahçe Beko (Gazanfer Bilge)

19.00 Türk Telekom-Galatasaray Nef (Ankara)

19.00 Darüşşafaka-Pınar Karşıyaka (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

19.00 Frutti Extra Bursaspor-Gaziantep Basketbol (TOFAŞ)