Galatasaray'da 30 Nisan Cümartesi günü düzenlenmesi gereken seçim iptal oldu. Kulüp Başkanı Burak Elmas, seçim sürecine dair açıklamalarda bulundu.

"Galatasaray'ın önünü açmak istedik"

"Kamuoyunda büyük algılar yaratılmaya çalışılıyor. Göstermiş olduğumuz nezaket ve sükunet yanlış anlaşıldı. Artık olanları bizim söylememiz gerekir. Genel Kurul'da yönetimimiz idari yönden ibra edilmedi. Daha sonrasında sunduğumuz kulüp bütçesi de kabul edilmedi. Galatasaray gibi birçok şubede mücadele eden bir spor kulübünde bütçenin onaylanmaması, kulübü kilitliyor. Olağan Genel Kurul sonrası bir aylık bir süreç var. Biz bunu beklemeden, Galatasaray'ın önünü açmak üzere 23 Nisan ve 30 Nisan'a seçim kararı aldık. "Genel Kurul tutanağı elimize ulaşmamıştı. Elimize ulaşmayan tutanak gereği 87'ye 22'den karar alınamadı, 28'e 1 maddesinden karar aldık. Sonrasında enteresan süreçler gelişti."

"İstersek seçime girebileceğimiz yönünde karar vardı"

"Profesyonel arkadaşlarımız rutin bir dvenetim olduğunu düşündüler ancak raporun çıkışı ve mahkeme başvurusu sonrası İstanbul Valiliği'nin, hukuki görmedikleri bazı maddeler bulduğunu öğrendik. Divan Başkanımız, iki adayı çağırdı ve ilk toplantımızı yaptık. Bu toplantı sırasında, kendilerine mevcut profesyonel Hukuk Departmanı bana bağlı olduğu için, bu savunmanın şeffaf bir şekilde dışarıdan yapılmasının, bu süreçten Galatasaray'ın etkilenmemesi yönünde teklif yaptım."

"Bu kararı bir gün önceden biliyorlardı"

"Valilik bir istinaf başvurusu yaptı fakat bunu geri çekti. Daha sonra üç farklı üyemiz dava açtı. Sonra bu davalardan biriyle ilgili tedbir kararı alındı. Kulübümüzün komisyonu tarafından itiraz edildi. Çarşamba günü alınan tedbir kararının ardından cuma günü karar kaldırıldı. Bu kararın sonunda, talebimiz olmamasına rağmen seçilme hakkımız konusunda karar verilmiş. İstersek seçime girebileceğimiz konusunda bir karar var. Böyle bir talebimiz yoktu. Adaylarla bir araya gelerek kararı birlikte vermemiz gerektiğini söyledim. Tedbir kalktığı için seçim devam edecekti. Hukuki bir engel olup olmadığını sordum ve herkes, bunun mümkün olmadığını söyledi. Başvuru olsa da böyle bir kararın çıkma olasılığının çok çok düşük olduğu söylendi. Mevcut seçim sürecinin devam etmesi kararı alındı ve biz de bu karara uyduk. Bir üyemiz istinaf başvurusu yaptı. Kulüp hukukçularımız, UYAP'ta böyle bir karar olmadığını söyledi. Bu kararı servis edenler her kimse bir gün önceden biliyorlardı."

"Tedbirin kalkması için başvuruda bulunduk ve bu da reddedildi"

"Daha sonra bu kararın benim tarafımdan alındığına dair bir kampanya başladı. Bütün bunlar olurken kulübümüze ulaşmış bir karar veya duyumumuz olmadı. Biz, davanın sonucunu bu sabah öğrendik. İki başkan adayımız da 21-28 Mayıs'a erteleme talep etti. Bunun dışında da bir tarihi kabul etmeyeceklerini söylediler. Biz, yarın yapılması olası seçimde aday olmayacağımız için hak kaybı yaşamama adına tedbirin kalkması için başvuruda bulunduk ve bu da reddedildi."

"İstifaya gerek yok"

"Tüzüğümüze göre istifa kararı halinde her türlü seçimin bir ay süreci var. Yani hiçbir fark olmayacak. İstifa olursa ne olur? Kulüp başsız kalır. Federasyonu ve yayın sürecinde kulüp başsız kalsa Galatasaray karar alamazdı. Bugüne kadar Galatasaray tarihinde resmen istifa etmiş bir başkan var. Seçimin önünü açmak için istifaya gerek bulunmuyor. Galatasaray'da 'tartışılmaz' denilen konuları tartıştırdık ve üyelerimizin bilgisine sunduk. Bu, birçok kişiyi rahatsız etti. Geldiğimizden beri Galatasaray için kurtuluş mücadelesi verdiğimizi belirtmiştik. Ada davası, Riva, Florya konuları, transfer ve menajer dosyalarının paylaşılması dahil her konuda şeffaf davranıp, yapılması gereken maliyet düşürme hamlelerini yapmak üzere yolumuzdan sapmadık ama bunu önlemek isteyen bir kesim oldu."

"İbra olmamamız için mücadele ettiler"

"Bu mücadele Olağan Genel Kurul'da da devam etti. 25 milyon euro ilave gelir yaratmış, 5 milyon euro gider azaltmış, sunduğu bütçeye uymuş yönetimi mali olarak da ibra etmemeye çalıştılar. Maalesef ki benim ibra olmalarını sağlamaya çalıştığım arkadaşlar bu organizasyonu yaptılar. Sonra da bütçeyi onaylamayarak Galatasaray'ı kilitlediler. Galatasaray'ı sosyal medya baskısıyla yönetmeye devam edersek, Bankalar Birliği anlaşması dahil çoğu anlaşma imzalanmaz. Galatasaray yönetiminin ibra olmaması için 6 ay çalışan arkadaşlarımız, seçim sürecine ne aday oldular, ne yönetimlerde yer aldılar. İstediklerini alıp bayram tatiline gittiler."

"İbra olmamamız için klasörlerle disiplin evrakları gelmeye başladı"

"İlk defa hukuki kaos içine düşmedik. Sayın Adnan Polat döneminde de böyle bir şey oldu. Sayın Mustafa Cengiz yönetiminde de oldu. Onlar ibrasızlığa rağmen oturmayı tercih ettiler. Biz seçimin yapılması için elimizden gelen her şeyi yaptık fakat tüzükteki değişiklik önerisi Genel Kurul'a getirmememiz için dahi baskı yaptılar. İbra olmamamız için klasörlerle disiplin evrakları gelmeye başladı."

"Seçim tarihini haftaya açıklayacağız"

"Galatasaray bugün borcunu ödemek üzere en şanslı kulüp olmasına rağmen bu projeler yaptırılmak istenmiyor. Galatasaray'ın kayyuma gitmesini isteyen, üye yapısıyla yönetilmesini istemeyen, sahipli bir Galatasaray olmasını isteyen bir grup tarafından yapıldığını düşünüyorum. Bu sürecin devam etmesi mümkün değildir. Diğer adaylar gibi Galatasaray'ın iradesi haricinde uzun süre oturma niyetinde olan insanlar değiliz. Henüz 24 saat geçmeden, Galatasaray'ın geleceğini etkileyecek bir konu hakkında istişare etmek istiyoruz. Eski başkanlarımızla görüşmek istiyoruz. Adayların çalışmalarının da yok sayılmasını kabul edemeyiz. Galatasaray'ı kilitlemeyecek bir seçim tarihi için önümüzdeki hafta gerekli açıklamaları yapma kararımız var. Şu anda Galatasaray'ın birinci önceliği, kaostan çıkarak mevcut adaylarla seçime devam etmesidir. Önümüzde önemli ödemeler var. Bazı şubelerde yapılması gereken transferler var ve hepsi kilitlenmiş durumda. Bir aydır kilitli giden Galatasaray, bir ay daha kilitlenmiş oldu. Böyle bir şey Galatasaray'a ihanettir. En doğru kararı baskı altında olmadan vermeye çalışacağız."

"Galatasaray'ın önceliği benim adaylığım değil"

"Galatasaray'da kim başkan seçilirse seçilsin, önce bir fikir mücadelesi yapmak gerekecek. Çok kritik hatalar yapılıyor. Gideri kısmış, gelir artısı oluşmuş bir ortamda mali ibrasızlık çıksaydı kim bilir ne kadar daha kilitlenecektik. Galatasaray'ın önceliği benim aday olup olmamam değil. Önce bu kaostan çıkmamız lazım. Mahkemeye başvuran ilk üyemiz Develioğlu değil. Yıllar içinde başvuru yapan üyelerimiz oldu. Bu üyemizin niye başvurduğunu kendisine sormamız lazım. Karar kendisinindir, ona sormak lazım. Sayın Divan Başkanımızla birlikte kendisini aradık ve davasını geri çekmesini rica ettik. Kendisi devam etmeyi takdir etti."

"Suç duyurusunda bulunacağım"

"Sahada, haklı bir eleştiri olarak Galatasaray'a yakışır sonuçlar alamadığımız için, kulübün geleceğini etkileyecek sorunlar su yüzüne çıkmadı. Sonucunu bilmediğimiz istinaf kararının ne olduğuyla ilgili suç duyurusunda bulunacağım. Haksız yere ithamlarda bulunan üyelerimizle ilgili gereğini yapacağım."