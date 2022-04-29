GZT Giresunspor, Çotanak Spor Kompleksi'nde Adana Demirspor konuk etti. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetti.

GZT Giresunspor, 21. dakikada Umut Nayir ile 1-0 öne geçti. Karadeniz ekibi 48. dakikada Serginho ile farkı ike çıkardı. 2-0

Karadeniz temsilcisi, aldığı bu galibiyetle 43 puana yükselerek Süper Lig'de kalmayı garantiledi.

Bu sezon ilk kez 3 maç üst üste kaybeden Adana Demirspor ise 52 puan, maç fazlası ve averajla 5. sırada konumlandı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

5. dakikada GZT Giresunspor atağında sol kanattan Diabate, ceza sahası içerisinde uygun pozisyonda bulunan Chiquinho'ya topu aktardı. Bu oyuncunun çaprazdan sert şutu kalenin yanından az farkla auta gitti.

15. dakikada Traore'nin ara pasında defansın arkasına sarkan Sergio topla buluştu. Kaleci Muric ile karşı karşıya kalan bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.

GOL - 21. dakikada Giresunspor öne geçti: Sağ kanattan Hayrullah Bilazer'in ceza sahasına yaptığı ortada Umut Nayir kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi. 1-0

38. dakikada Rassoul'un ceza sahasına ortasında Assombalonga kafa ile Sinan Kurt'a topu aktardı. Sinan Kurt'un gelişine vurduğu top kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 48. dakikada Diabate sol kanattan yaptığı ortada, boş pozisyonda bulunan Sergio kafa ile vurdu ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

54. dakikada Rassoul'un ortasında Giresunspor defansı, topu uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak Yunus Akgün'ün önünde kaldı. Bu oyuncunun çaprazdan sert şutu az farkla üstten auta gitti.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

BİRLİKTE BAŞARDIK



Giresunspor'umuz, 44 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de yoluna devam ediyor.



Teşekkürler büyük Giresunspor ailesi! pic.twitter.com/m9TQNozDxY — GZT Giresunspor (@Giresunspor) April 29, 2022

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Halil Umut Meler, Ekrem Kan, İlker Takpak

GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Perez, Aziz Eraltay, Flavio, Traore, Diabate (Dk. 75 Zeki Yavru), Sergio (Dk. 70 Süleymanov), Chiquinho (Dk. 86 Muhammed Gümüşkaya), Umut Nayir (Dk. 86 Balde)

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet Akaydın, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul (Dk. 65 Alper Uludağ), Gökhan İnler (Dk. 46 Dokovic), Sinan Kurt (Dk. 82 Mustafa Kapı), Yunus Akgün, Bjarnason (Dk. 46 Erhun Aksel Öztürmer), Vargas, Assombalonga (Dk. 70 Remy)

Goller: Dk. 21 Umut Nayir, Dk. 48 Sergio (GZT Giresunspor)

Sarı kart: Dk. 90+1 Alper Uludağ (Adana Demirspor)