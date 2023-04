Giresunspor 11 maç sonra kazandı

Giresunspor ile Sivasspor, Çotanak Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetti.

Giresunspor'a galibiyeti getiren golü 18. dakikda Campuzano filelerle buluşturdu.

Hakan Keleş yönetimindeki Giresunspor evinde kazanarak olumsuz gidişatı durdurdu. Ligde 11 maç sonra kazanan Karadeniz ekibi, 27 puana yükselerek düşme hattının üstüne çıktı.

Demir Grup Sivasspor ise ligde 3 maç sonra yenildi. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri bu sonuçla 31 puanda kalarak tehlikeli bölgeden uzaklaşamadı.

Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Sivasspor 3-0 kazanmıştı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

10. dakikada sol kanattan Faruk Can Genç'in yerden ceza sahasına yaptığı ortada uygun pozisyondaki Görkem Sağlam'ın gelişine vuruşunda, top üstten az farkla auta gitti.

11. dakikada Hayrullah Bilazer'in pasında yerden ceza sahası ön çizgisi önünde topla buluşan Sergio'nun sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

GOL - 18. dakikada Kuwas'ın sağ kanattan kullandığı korner atışında Campuzano, boş pozisyonda kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

35. dakikada Saiz'in kullandığı serbest vuruşta Giresunspor ceza sahası içerisinde oluşan karambolde en son N'Jie'nin vurduğu top az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Bitexen Giresunspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: İHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

57. dakikada sol çaprazdan Giresunspor ceza sahasına giren ve iki rakibinden sıyrılan Gradel'in vuruşunda, top kaleci Ferhat Kaplan'da kaldı.

59. dakikada sağ çaprazdan Erdoğan Yeşilyurt'un yaklaşık 25 metreden sert şutunda, kaleci Ferhat Kaplan topu son anda kornere çeldi.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Çotanak

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Selahattin Altay.

Bitexen Giresunspor: Ferhat Kaplan, Hayrullah Bilazer, Arias, Perez (Dk. 16 Kuwas), Faruk Can Genç (Dk. 74 Alper Uludağ), Campuzano (Dk. 85 Kadir Seven), Serginho, Görkem Sağlam, Mejia, Sainz (Dk. 85 Doğan Can Davas), Bajic (Dk. 75 Murat Cem Akpınar).

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli (Dk. 46 Gradel), Appindangoye, Goutas, Ziya Erdal, Cofie (Dk. 62 Charisis), N'Jie (Dk. 73 Hakan Arslan), Saiz, Ulvestad (Dk. 86 Ahmed Musa), Erdoğan Yeşilyurt, Caicedo (Dk. 46 Yatabare).

Gol: Dk. 18 Campuzano (Bitexen Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 75 Hayrullah Bilazer, Dk. 85 Sainz, Dk. 90+6 Serginho (Bitexen Giresunspor), Dk. 85 Gradel, Dk. 87 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)