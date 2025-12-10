Parçalı Bulutlu 9.7ºC Ankara
Ekonomi
TRT Haber 10.12.2025 10:04

İnşaat maliyet endeksi ekimde arttı

İnşaat maliyet endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 0,98, yıllık bazda yüzde 22,57 artış kaydetti.

İnşaat maliyet endeksi ekimde arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, inşaat maliyet endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,98 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,57 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,18 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,59 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 18,68 arttı, işçilik endeksi yüzde 30,49 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,95 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,29 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,18 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,55 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 18,42 arttı, işçilik endeksi yüzde 29,94 arttı. 

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,05 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,48 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,20 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,73 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 19,52 arttı, işçilik endeksi yüzde 32,46 arttı.

İnşaat Sektörü TÜİK
