Ekonomi
TRT Haber 10.12.2025 09:58

Sanayi üretim endeksi ekimde yıllık bazda arttı

Sanayi üretim endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 0,8 gerilerken yıllık bazda yüzde 2,2 yükseldi.

Sanayi üretim endeksi ekimde yıllık bazda arttı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ekimde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,9 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,6 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 0,8 azaldı

Ekim ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,9 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,2 azaldı.
 

Sanayi Üretimi TÜİK
OKUMA LİSTESİ