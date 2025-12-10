Parçalı Bulutlu 9.7ºC Ankara
Ekonomi
AA 10.12.2025 10:16

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,31 yükselişle 11.273,34 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı
[Fotograf: AA]

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,44 değer kazanarak 11.238,36 puandan tamamlamıştı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,98 puan ve yüzde 0,31 artışla 11.273,34 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,21, holding endeksi yüzde 0,17 yükseldi.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,73 ile inşaat, tek gerileyen ise yüzde 0,27 ile spor oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesinde karışık bir seyir öne çıkarken, Fed yetkilileri arasındaki ayrışmaların derinleşebileceği ve "şahin" tonda sözle yönlendirme yapılabileceğine yönelik endişeler risk iştahının azalmasında etkili oluyor.

Yurtiçi piyasalar ise pozitif ayrışırken, Türkiye'nin borçlanma maliyetleri de gerilemeye devam ediyor. Ülkenin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 226 baz puana inerek 3 Mayıs 2018'den sonraki en düşük seviyeye geriledi.

Borsa İstanbul
