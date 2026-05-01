AA 01.05.2026 14:58

Gianni Infantino, FIFA başkanlığına yeniden aday olacak

FIFA Başkanı Gianni Infantino, gelecek yıl başkanlığa yeniden aday olacağını duyurdu.

Kanada'nın Vancouver kentinde düzenlenen FIFA Kongresi'nde konuşan 56 yaşındaki Infantino, "Gelecek yıl yapılacak FIFA başkanlık seçimi için aday olacağımı size teyit etmek istiyorum." dedi.

FIFA başkanlık koltuğuna 2016'da oturan, 2019 ve 2023 yıllarında seçimlere tek aday olarak giren Infantino, Asya, Afrika ve Güney Amerika konfederasyonlarının desteğini almış durumda. Bu üç konfederasyon, 211 üye federasyonun 110'unu temsil ediyor.

2026 Dünya Kupası'na katılan 48 takıma verilecek para ödülünü 2'şer milyon dolar daha artıran Infantino, üye federasyonlara 2,7 milyar dolar dağıtılacağı sözünü verdi.

FIFA başkanlığı seçimleri 18 Mart 2027'de, Fas'ın başkenti Rabat'ta yapılacak.

