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Spor
AA 08.06.2023 16:59

Gençlik ve Spor Bakanı Bak özel sporcuları tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fransa'da düzenlenen 2023 VIRTUS Global Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak özel sporcuları tebrik etti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Osman Aşkın Bak, atletizmde madalya alan Fatma Damla Altın ile yüzme branşında kürsüye çıkan Seçil Açıkgöz'ü yayımladığı mesajla tebrik etti.

"Fransa'nın Vichy kentinde devam eden 2023 VIRTUS Global Oyunları'nda atletizm branşında heptatlon stilinde ikinci olarak gümüş madalya kazanan, 400 metre engel koşuda da üçüncü olarak bronz madalya elde eden Fatma Damla Altın ile yüzme branşında 200 metre kelebek stilinde gümüş madalyanın sahibi olan Seçil Açıkgöz'ü tebrik ediyorum. Elde edilen başarılarda emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Özel sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."

Para yüzmede Seçil Açıkgöz gümüş madalya kazandı
Para yüzmede Seçil Açıkgöz gümüş madalya kazandı

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Gençlik ve Spor Bakanlığı Osman Aşkın Bak
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