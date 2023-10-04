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Spor
AA 04.10.2023 16:12

Gençlik ve Spor Bakanı Bak Malatya'da incelemelerde bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, spora yapılan yatırımların hepsinin meyvesini verdiğini belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak Malatya'da incelemelerde bulundu
[Fotograf: AA]

Bakan Bak, AK Parti Malatya İl Başkanlığının ardından Lisanslı Kuru Kayısı Deposu ve Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi'ni ziyaret etti.

Daha sonra Orduzu bölgesinde yapımı süren 5 bin kişilik spor salonu inşaatında incelemede bulunan Bakan Bak, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dünyanın en genç nüfusuna ve en genç tesislerine sahip olduğunu, tesisler noktasında önemli yatırımlar yaptıklarını söyledi.

"Spora yapılan yatırımların hepsi meyvesini veriyor"

Bakan Bak, şöyle devam etti:

"Bu tesislerde gençlerimizin spor altyapısını güçlendirerek inşallah dünyada yeni yeni branşlarda ülkemiz hem madalya alıyor hem sporcularımız kürsüye çıkıyor, İstiklal Marşı'mızı dalgalandırıyor. Pek çok uluslararası organizasyonu yapacak kapasitedeyiz. Bunların hepsi altyapısıyla beraber geliyor. Filenin Sultanları'nda alınan başarı... Ankara'daki, İstanbul'daki spor salonları, voleybol lisesi, bunların hepsi bir altyapı oluşturuyor. Kulüplerimizin salonları, yatırımları, spora yapılan yatırımların hepsi meyvesini veriyor. Bir de en önemli şey dediğim gibi burayı dolduracağız, çocukları getireceğiz çünkü çocukları başta bağımlılık olmak üzere kötü alışkanlıklardan uzaklaştıracak. Çocuğun enerjisini alacak, gelecek hoplayacak, zıplayacak, buralarda spor yapacak. En önemli amacımız o, çocuklarımız. Spor yapan bir çocuk olduğu zaman aile de mutlu oluyor, gurur duyuyor. Öbür taraftan kötü alışkanlıktan uzak duruyor. Tesisler çok önemli."

Bakan Osman Aşkın Bak, daha sonra İnderesi'nde bulunan ve yapımı süren Beydağı Gençlik Kampı'nda incelemelerde bulundu.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı Malatya Osman Aşkın Bak
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