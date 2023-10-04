Filenin Efeleri Japonya'ya mağlup oldu

Filenin Efeleri, elemelerdeki beşinci maçında 6 Ekim Cuma günü saat 04.00’te Finlandiya ile karşılaşacak.
Olimpiyat Elemeleri’nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı elde edecek.
Salon: Yoyogi National
Hakemler: Dziewirz Scott (Kanada), Andrea Puecher (İtalya)
Japonya: Taishi, Sekita, Ishikawa, Kentaro, Yuji, Ran (Tomohiro (L), Kento, Tatsunori, Masato, Ryu)
Türkiye: Bedirhan, Arslan, Yiğit, Mert M., Adis, Mirza ( Volkan (L), Berkay(L), Kaan, Arda, Yasin)
Setler: 25-15, 25-20, 25-19
Süre: 1 saat 16 dakika