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Spor
DHA 04.10.2023 15:05

Filenin Efeleri Japonya'ya mağlup oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu dördüncü maçında ev sahibi Japonya’ya 3-0 mağlup oldu. Mililer bu sonuçla, elemelerdeki 4'üncü maçında 3'üncü yenilgisini aldı.

Filenin Efeleri Japonya'ya mağlup oldu
[Fotograf: DHA]

Filenin Efeleri, elemelerdeki beşinci maçında 6 Ekim Cuma günü saat 04.00’te Finlandiya ile karşılaşacak.

Olimpiyat Elemeleri’nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı elde edecek. 

Salon: Yoyogi National

Hakemler: Dziewirz Scott (Kanada), Andrea Puecher (İtalya)

Japonya: Taishi, Sekita, Ishikawa, Kentaro, Yuji, Ran (Tomohiro (L), Kento, Tatsunori, Masato, Ryu)

Türkiye: Bedirhan, Arslan, Yiğit, Mert M., Adis, Mirza ( Volkan (L), Berkay(L), Kaan, Arda, Yasin)

Setler: 25-15, 25-20, 25-19

Süre: 1 saat 16 dakika

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A Milli Erkek Voleybol Takımı Voleybol Japonya
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