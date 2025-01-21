Açık 6.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 21.01.2025 11:43

Gençlik Kampları yeni yılda 43 noktada kapılarını açtı

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından her yıl ücretsiz düzenlenen gençlik kampları, 2025'te 43 kamp merkezinde faaliyetlere başladı.

Gençlik Kampları yeni yılda 43 noktada kapılarını açtı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, GSB Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla organize edilen program, bu yıl 5 bin 72 kişinin katılımıyla start aldı.

Kış, ilkbahar, yaz ve sonbahar olmak üzere 4 döneme ayrılan 2025 yılı gençlik kamplarında, toplam 42 bin 364 gencin ağırlanması planlanıyor. Yazın yapılacak doğa ve deniz kamplarına ise 50 bine yakın gencin katılması ön görülüyor.

Gençlik kamplarına ek olarak kariyer ve motivasyon kampları, medeniyet, tarih ve kültür kampları ile bilim kampları düzenleniyor. Bu programlar, gençlerin kişisel gelişimlerini desteklemenin yanı sıra sosyal farkındalıklarını artırmayı amaçlıyor.

2025'in yeniliği: Temel Yaşam Becerileri Atölyeleri

Gençlerin günlük yaşamlarında ihtiyaç duyabilecekleri becerileri kazanmalarını sağlamak için hayata geçirilen Temel Yaşam Becerileri Atölyeleri, pilot olarak seçilen 5 gençlik kampında uygulamaya alındı.

Antalya Alaaddin Keykubat, İstanbul Marmaracık Şehit Halil Kantarcı, Kastamonu Yolkonak, Mersin Mehmet Akif Ersoy ve Manisa Kula gençlik kampları, bu yenilikçi programın pilot uygulama alanları olarak belirlendi.

Eğitim kapsamında gençlere; çadır kurma, basit yemek yapma ve tesisat bilgisi gibi temel beceriler, ilk yardım uygulamaları ve temel afet bilgisi gibi sağlık becerileri, elektrik ve su tesisatına yönelik temel bilgiler gibi teknik beceriler, bahçe bakımı ve çevre dostu uygulamalar gibi çevre bilincini artırıcı yeşil beceriler kazandırılacak.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından pilot uygulama sonuçları analiz edilecek ve 2025 yaz dönemine kadar Temel Yaşam Becerileri Atölyeleri'nin ülke genelindeki 43 gençlik kampında yaygınlaştırılması sağlanacak.

ETİKETLER
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Sıradaki Haber
Milli golbolcü Şeydanur engelleri sporla aşıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:29
Güney Kore'de devlet başkanlığından uzaklaştırılan ve tutuklanan Yoon'un duruşması başladı
12:26
Trump'ın yemininden kısa süre sonra, Musk'ın başına geçeceği DOGE dava edildi
12:23
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü: Enkazlardan şu ana kadar 66 Filistinlinin cansız bedeni çıkarıldı
12:16
Eskişehir'de bir evden 6 kamyon çöp çıkarıldı
12:14
4 ilde yoğun kar: 128 yol ulaşıma kapalı
11:54
Tüketici derneklerinden özel okullardaki fiyat artışlarına ilişkin uyarı
PKK/YPG'nin yerinden ettiği Tel Rıfatlılar, döndükleri ilçelerinde ev ve iş yerlerini onarıyor
PKK/YPG'nin yerinden ettiği Tel Rıfatlılar, döndükleri ilçelerinde ev ve iş yerlerini onarıyor
FOTO FOKUS
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: 10 ölü, 32 yaralı
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: 10 ölü, 32 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ