Gençlik Kampları yeni yılda 43 noktada kapılarını açtı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, GSB Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla organize edilen program, bu yıl 5 bin 72 kişinin katılımıyla start aldı.

Kış, ilkbahar, yaz ve sonbahar olmak üzere 4 döneme ayrılan 2025 yılı gençlik kamplarında, toplam 42 bin 364 gencin ağırlanması planlanıyor. Yazın yapılacak doğa ve deniz kamplarına ise 50 bine yakın gencin katılması ön görülüyor.

Gençlik kamplarına ek olarak kariyer ve motivasyon kampları, medeniyet, tarih ve kültür kampları ile bilim kampları düzenleniyor. Bu programlar, gençlerin kişisel gelişimlerini desteklemenin yanı sıra sosyal farkındalıklarını artırmayı amaçlıyor.

2025'in yeniliği: Temel Yaşam Becerileri Atölyeleri

Gençlerin günlük yaşamlarında ihtiyaç duyabilecekleri becerileri kazanmalarını sağlamak için hayata geçirilen Temel Yaşam Becerileri Atölyeleri, pilot olarak seçilen 5 gençlik kampında uygulamaya alındı.

Antalya Alaaddin Keykubat, İstanbul Marmaracık Şehit Halil Kantarcı, Kastamonu Yolkonak, Mersin Mehmet Akif Ersoy ve Manisa Kula gençlik kampları, bu yenilikçi programın pilot uygulama alanları olarak belirlendi.

Eğitim kapsamında gençlere; çadır kurma, basit yemek yapma ve tesisat bilgisi gibi temel beceriler, ilk yardım uygulamaları ve temel afet bilgisi gibi sağlık becerileri, elektrik ve su tesisatına yönelik temel bilgiler gibi teknik beceriler, bahçe bakımı ve çevre dostu uygulamalar gibi çevre bilincini artırıcı yeşil beceriler kazandırılacak.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından pilot uygulama sonuçları analiz edilecek ve 2025 yaz dönemine kadar Temel Yaşam Becerileri Atölyeleri'nin ülke genelindeki 43 gençlik kampında yaygınlaştırılması sağlanacak.