Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Taşkın Aksoy yönetimindeki antrenman koşu ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Saha içerisine kurulu parkurda isabetli pas organizasyonunda bulunan kırmızı-siyahlı ekip, yarı sahada taktiğe yönelik çift kale maçla idmanı tamamladı.