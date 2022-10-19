Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 19:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gençlerbirliği, kupada Niğde Anadolu FK maçına hazır
[Fotograf: AA]
Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda yarın karşılaşacağı TFF 3. Lig takımlarından Niğde Anadolu FK maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Taşkın Aksoy yönetimindeki antrenman koşu ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.
Saha içerisine kurulu parkurda isabetli pas organizasyonunda bulunan kırmızı-siyahlı ekip, yarı sahada taktiğe yönelik çift kale maçla idmanı tamamladı.
Etiketler: Gençlerbirliği Türkiye Kupası
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