Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 19:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başakşehir'de Fenerbahçe mesaisi
[Fotograf: AA]
Cumartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman ısınma ve pas çalışmasıyla başladı.
Antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.
Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı idmanla Fenerbahçe müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.
Etiketler: Medipol Başakşehir Fenerbahçe
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