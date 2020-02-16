Gençlerbirliği Alanyaspor'u evinde yendi
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 22. haftasındaki deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yendi.
Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.
İkinci yarının 76. dakikasında Stancu'nun golüyle 1-0 öne geçen Gençlerbirliği üç puanı alan ekip oldu.
Gençlerbirliği aldığı galibiyetle puanını 24'e yükselterek küme hattında bulunan takımlarla puan farkını açtı.
Zirve yarışında önemli bir üç puanı kaybeden Aytemiz Alanyaspor, 39 puanda kaldı.
2. dakikada rakip yarı alanda topla buluşan Cisse'nin pasında Efecan Karaca, rakibini geçerek son çizgiden içeriye doğru ortasını yaptı. Yasin Pehlivan'ın ters vuruşunda, kaleci Nordfeldt uzanarak topu kontrol etti.
3. dakikada bu kez Gençlerbirliği'nin hızlı atağı gelişti. Candeias, atılan uzun topu kontrol ederek rakip ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun sert vuruşunda, kaleci Marafona'dan dönen top yeniden Candeias'ın önünde kaldı. Candeias'ın şutunda, Marafona bir kez daha gole izin vermedi.
20. dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında, rakip ceza sahası dışında kendine pozisyon oluşturan Junior Fernandes'in şutunda, kaleci Nordfeldt uzanarak topu çıkardı. Dönen topa gelişine sert vuran Kaan Kanak'ın şutunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.
21. dakikada Efecan Karaca, topu korner çizgisine yakın bir bölümdeki Onur Bulut'a çıkardı. Bu futbolcunun penaltı noktasına doğru yaptığı ortada Cisse'nin yarım volesinde, meşin yuvarlak üst direkten dışarı gitti.
45. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Junior Fernandes, topu sağ taraftan rakip ceza sahasına giren Cisse'ye çıkardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Cisse'nin vuruşunda, kaleci Nordfeldt uzanarak meşin yuvarlağı çıkardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Candaş Elbil, Deniz Caner Özaral
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Onur Bulut, Welinton, Caulker, Kaan Kanak, Ceyhun Gülselam, Musa Çağıran (Dk. 80 Mustafa Pektemek), Bakasetas, Efecan Karaca (Dk. 75 Emircan Altıntaş), Junior Fernandes (Dk. 67 Djalma Campos), Cisse
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem Özgenç, Flavio, Toure, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 90+2 Ahmet Oğuz), Yasin Pehlivan (Dk. 65 Berat Özdemir), Baiano, Candeias, Sessegnon, Sefa Yılmaz (Dk. 31 Sio), Stancu
Sarı kart: Dk. 39 Candeias, Dk. 90+4 Nordfeldt (Gençlerbirliği), Dk. 46 Ceyhun Gülselam, Dk. 55 Kaan Kanak, Dk. 76 Welinton (Aytemiz Alanyaspor)
Gol: Dk. 76 Bogdan Stancu (Gençlerbirliği)
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