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Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları Sakarya'da düzenlenecek
Yeni normalleşme süreciyle birlikte düzenlenecek Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları'na, Sakarya ev sahipliği yapacak.
Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamada, organizasyonun 8-9 Ağustos tarihlerinde Sapanca-Kırkpınar mevkisinde gerçekleştirileceği belirtildi.
Yeni tip koronavirüs önlemleri alınarak düzenlenecek yarışların, gerekli görülmesi durumunda 7 Ağustos'ta başlayabileceği ifade edildi.
Etiketler: Gençler Türkiye Kupası Kürek YarışlarıSon Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 19:05
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