Milli basketbolcu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Srebrenitsa'yı unutma" yazılı bir görsele yer vererek, "Üzerinden ne kadar zaman geçse de unutmayacağız." ifadesini kullandı.

Üzerinden ne kadar zaman geçse de unutmayacağız! #Srebrenica pic.twitter.com/R0zJbXcjXV — Cedi Osman (@cediosman) July 11, 2020