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Cedi Osman'dan Srebrenitsa paylaşımı
NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımın 25. yıl dönümünde mesaj paylaştı.
Milli basketbolcu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Srebrenitsa'yı unutma" yazılı bir görsele yer vererek, "Üzerinden ne kadar zaman geçse de unutmayacağız." ifadesini kullandı.
Üzerinden ne kadar zaman geçse de unutmayacağız! #Srebrenica pic.twitter.com/R0zJbXcjXV— Cedi Osman (@cediosman) July 11, 2020
Etiketler: nba Cleveland Cavaliers Cedi Osman srebrenitsaSon Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 18:56
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