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Spor
AA 08.06.2023 12:28

Genç pentatletler Litvanya'da bronz madalya kazandı

Litvanya'da gerçekleşen 17 ve 19 Yaş Altı Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda Karışık Bayrak Milli Takımı bronz madalya aldı.

Genç pentatletler Litvanya'da bronz madalya kazandı

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, 17 yaş altında Eda Özdorop ve Ataberk Kaymakoğlu'ndan oluşan milli takımın bayrak yarışını üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalya elde ettiği aktarıldı.

Şampiyona, bugün Belemir Almira Dede ve Erkan Altunay'dan oluşan 19 Yaş Altı Karışık Bayrak Milli Takımı'nın da yer alacağı mücadeleyle sona erecek.


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