Haber Giriş: 14 Haziran 2021 Pazartesi 14:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Genç millilerin Dünya Şampiyonası’ndaki rakipleri belli oldu
Hollanda ve Belçika'nın 10-18 Temmuz tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği, FIVB 20 Yaş Altı Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek 20 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'nın grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, FIVB tarafından çevrim içi gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda C Grubu’nda yer alan milliler, Polonya, ABD ve Tayland ile eşleşti.
Genç milliler, grup aşamasındaki tüm karşılaşmalarını Hollanda'nın Rotterdam şehrinde oynayacak.
U20 Kız Milli Takımımızın Dünya Şampiyonası’ndaki rakipleri belli oldu.https://t.co/sasI1Pt87m pic.twitter.com/1QxEtdYMYn— Türkiye Voleybol Fed (@TVForgtr) June 14, 2021
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