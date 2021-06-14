Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, FIVB tarafından çevrim içi gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda C Grubu’nda yer alan milliler, Polonya, ABD ve Tayland ile eşleşti.

Genç milliler, grup aşamasındaki tüm karşılaşmalarını Hollanda'nın Rotterdam şehrinde oynayacak.