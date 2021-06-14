Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk maçlar tamamlanıyor. Turnuvanın 5. günü birçok otorite tarafından EURO 2020'nin en zor grubu olarak gösterilen F Grubu mücadelelerine sahne olacak.

Günün ilk maçında son şampiyon Portekiz sahaya çıkacak. Fernando Santos'un ekibi saat 19.00'da turnuvanın ev sahiplerinden Macaristan'a konuk olacak.

Avrupa Şampiyonası'nda sekizinci kez yer alan Portekiz, üst üste ikinci şampiyonluk hedefiyle geldiği turnuvaya galibiyetle başlamak istiyor.

Şampiyonada 4'üncü kez mücadele eden Macaristan ise taraftarı önünde sürprize imza atmanın peşinde.

Heyecanla beklenen karşılaşma başkent Budapeşte'de oynanacak. Mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Erken finalde Fransa ile Almanya karşılaşacak

Saatler 22.00'yi gösterdiğinde ise erken final niteliğindeki Fransa-Almanya maçı ile nefesler tutulacak.

Turnuvada 10'uncu kez mücadele etmeye hazırlanan son dünya şampiyonu Fransa, işi ilk maçtan sıkı tutmayı planlıyor.

13'üncü kez Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek Almanya da, ülkesinde oynamanın avantajını kullanarak turnuvaya galibiyetle başlamayı hedefliyor.

Büyük turnuvalar tarihinde altıncı kez karşılaşacak Fransa ve Almanya, ilk kez grup aşamasında eşleşti.

İki takımın bugüne kadar oynadığı beş maçta taraflar ikişer galibiyet aldı. 1 karşılaşma ise eşitlikle sonuçlandı.

Münih'de oynanacak mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'ndan Carlos del Cerro Grande düdük çalacak. Karşılaşmalar TRT 1'den naklen yayınlanacak.