Haber Giriş: 11 Temmuz 2021 Pazar 19:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Genç milliler Çekya'ya set vermedi
[Fotoğraf: AA]
CEV 16 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, 1. Grup'taki ikinci maçında Çekya'yı 3-0 yendi.
Macaristan ve Slovakya'nın birlikte ev sahipliğini üstlendiği turnuvadaki ikinci mücadelesinde Türkiye, Macaristan'ın Nyiregyhaza şehrinde Çekya ile karşılaştı.
Milli Takım, karşılaşmayı 25-17, 25-14 ve 25-15' lik setlerle 3-0 kazandı.
İlk maçında dün Polonya'yı 3-1 yenen ve bugün de ikide iki yapan ay-yıldızlılar, üçüncü maçını yarın TSİ 21.00'da Rusya ile oynayacak.
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