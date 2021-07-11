Haber Giriş: 11 Temmuz 2021 Pazar 19:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa Bisiklet Turu'nun 15. etabını Sepp Kuss kazandı
[Fotoğraf: Reuters]
Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 15. etabını, Jumbo-Visma takımının ABD'li sporcusu Sepp Kuss ilk sırada bitirdi.
Bu yıl 108'incisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun Ceret ile Andorra la Vella arasındaki 191,3 kilometrelik 15. etabında Kuss, 5 saat 12 dakika 6 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı.
Etabı, Movistar ekibinden İspanyol Alejandro Valverde ikinci, Bahrain Victorious'un Hollandalı sporcusu Wouter Poels ise üçüncü sırada tamamladı.
Genel klasmanda 62 saat 7 dakika 18 saniyelik süreye ulaşan geçen yılın şampiyonu Sloven bisikletçi Tadej Pogacar (BAE Emirates), sarı mayoyu korudu.
Organizasyon, bir günlük dinlenme arasının ardından Pas de la Case ile Saint-Gaudens yerel yönetimleri arasındaki 169 kilometrelik 16. etapla devam edecek.
Tur, 21 etap sonunda 18 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.
Sıradaki Haber
Bakan Kasapoğlu’ndan Ali Gürbüz'e tebrik
Yükleniyor lütfen bekleyiniz