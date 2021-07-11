Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında 3. kez altın kemeri kazanan Ali Gürbüz’ü kutladı.

"İki yıllık büyük hasretin ardından kavuştuğumuz ve bu yıl 660'ıncısı düzenlenen Tarihî Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde rakibi İsmail Koç’u yenerek 3.kez altın kemeri kazanan Ali Gürbüz’ü kutluyorum. 3 gün boyunca er meydanında gerçekleştirdikleri, epik mücadeleler ile, izleyenlere Türk Pehlivanlarının heybetini gösteren tüm yiğitlerimizi tebrik ediyorum. Kel Aliço’nun, Koca Yusuf’un, Adalı Halil’in, Kurtdereli Mehmet’in emanetini bir kültür mirası olarak görüyor ve bu mirası en iyi şekilde yaşatmaya devam ediyoruz. Ata sporumuzu gelecek nesillere bırakma gayretiyle bu önemli organizasyonda ter döken tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum."