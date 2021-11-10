Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 21:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Genç Mililer Kosova'yı tek golle geçti
[Fotoğraf: TFF]
18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Kosova ile oynadığı hazırlık maçını 1-0 kazandı.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Priştine'deki mücadelede ay-yıldızlı ekibin golünü 80. dakikada Yaşar Kavas kaydetti.
Milliler, 12 Kasım Cuma günü Kosova ile bir hazırlık müsabakası daha yapacak.
Öte yandan Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar mücadele öncesinde ay-yıldızlı ekiple bir araya gelerek başarı dileklerinde bulundu.
Etiketler: Milli Sporcular Kosova
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