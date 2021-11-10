Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 20:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Golbol Kadın Milli Takımı yarı finalde
[Fotoğraf: AA]
Golbol Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'yı 10-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Milli Takımı, yarı finale yükseldi.
Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'ndaki müsabakada ay-yıldızlı ekip, çeyrek finalde Almanya ile karşılaştı.
Oyuna hızlı başlangıç yapan milli takım, ilk 6 dakikada skoru 10-0'a getirdi. Müsabaka teknik galibiyetle sona ererken, ay-yıldızlılar adını yarı finale yazdırdı.
Türkiye Kadın Milli Takımı, yarı finalde yarın İsrail ile karşılaşacak.
Etiketler: Milli Sporcular
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