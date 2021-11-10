Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen hafta Hamraoui'ye yapılan saldırıyı araştıran emniyet yetkilileri, olayla bağlantısı olduğu gerekçesiyle Diallo'yu sabah saatlerinde gözaltına aldı.

Saldırının gerçekleştiği tarihten bu yana oyuncuların sağlığını korumak amacıyla ek güvenlik tedbirleri alındı. Soruşturma için gereken bilgilerin aktarımı konusunda emniyet yetkilileriyle ortak çalışıldı.

Fransa basınında yer alan haberlere göre, Paris'te lokantada bir araya gelerek akşam yemeğine katılan oyuncular, daha sonra dağıldı.

Hamraoui ile sürücü koltuğunda Diallo'nun yer aldığı araç, yolda durduruldu. Maskeli iki erkek tarafından araçtan zor kullanılarak indirilen Hamraoui, demir sopalarla ayaklarından darbedildi. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan PSG'li oyuncu ise tedavi altına alındı.

Hamraoui, hastanede tedavisinin devam etmesi nedeniyle PSG'nin Real Madrid'i 4-0 mağlup ettiği dün oynanan Şampiyonlar Ligi maçı kadrosuna alınmamıştı.