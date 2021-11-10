Aston Villa'da işler yolunda gitmiyor. Premier Lig'de oynadığı son 5 maçı kaybeden Birmingham ekibi, 10 puanla 16. sırada yer alıyor.

Kötü sonuçlar sonrasında teknik direktör Dean Smith'in koltuğunun sallantıda olduğu konuşuluyor. Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Aston Villa yönetimi teknik adam değişikliği düşünüyor.

Bordo mavililerin gündeminde ise Rangers'ı çalıştıran Steven Gerrard olduğu iddia edildi.

41 yaşındaki teknik adamın, İskoç temsilcisiyle Mayıs 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Aston Villa, Gerrard için Glasgow ekibi ile görüşeceknin kapısını çalacak.

ğı ifade edildi.

Steven Gerrard yönetimindeki Rangers, geçtiğimiz sezon Celtic'in üst üste 9 yıllık şampiyonluk hegemonyasına son vermişti. Bir Liverpool efsanesi olan Gerrard'ın, Aston Villa'nın teklifine birkaç gün içinde yanıt vermesi bekleniyor.