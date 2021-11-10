Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 14:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı hazırlıklarını devam ediyor
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti.
Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde istasyon koşularının ardından pas ve 5'e 2 çalışmayla teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde devam etti.
Futbolcular, kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamaların ardından yarı sahada taktik maçı yaptı ve ntrenman şut çalışmasıyla tamamlandı.
Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının çalışmaları kapsamında 11 Kasım Perşembe günü saat 14.00'te Vodafone Park’ta, Kuzey Makedonya 1. Lig ekiplerinden FK Shkupi ile bir hazırlık maçı oynayacak.
Etiketler: Alanyaspor Beşiktaş Süper Lig
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