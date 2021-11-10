Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde istasyon koşularının ardından pas ve 5'e 2 çalışmayla teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde devam etti.

Futbolcular, kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamaların ardından yarı sahada taktik maçı yaptı ve ntrenman şut çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının çalışmaları kapsamında 11 Kasım Perşembe günü saat 14.00'te Vodafone Park’ta, Kuzey Makedonya 1. Lig ekiplerinden FK Shkupi ile bir hazırlık maçı oynayacak.