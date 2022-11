Kayseri'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Atlı Cirit Şampiyonası için kente gelen Bekiroğlu, Türkiye'de 103 atlı cirit kulübü bulunduğunu ve 1. Lig'de 16 takımın mücadele ettiğini söyledi.

Ata sporunu Türkiye'de ve yurt dışında yaygınlaştırmak için çabaladıklarını ifade eden Bekiroğlu, geleneksel sporlara, özellikle geleneksel atlı sporlara devletin ve hükümetin ciddi desteği olduğunu belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Bekiroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle geleneksel sporlarla alakalı kendilerine güçlü destek verdiğini vurguladı.

"Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanımız Bilal Erdoğan'ın da yoğun bir teveccühü var. Haliyle bizler üzerimize düşen yükün farkındayız. Omuzlarımızda ciddi bir yük taşıyoruz. Sadece burada atlar yarışmıyor, biz bu atlara bir mana yüklüyoruz. Gençlerimizle, çocuklarımızla bu atların buluşmasını, ecdadının dokunduğu, bindiği atlara, dünyanın dört bir yanından at üzerinde bu toprakları vatan kılan ecdadın torunları istiyoruz ki bu atlara dokunsun, binsin, bu ciridi atsın."

"Bunu hobi olmaktan çıkardık"

Bu yıl erkeklerde ve kadınlarda cirit milli takımı oluşturduklarına dikkati çeken Bekiroğlu, şimdi de çocuk mili takımı için çalıştıklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Bekiroğlu, milli takımları bu sporları yaygınlaştırmak ve yurt dışında da tanıtmak için kurduklarını anlattı. Bekiroğlu, Ecdadın savaşa hazırlanırken ve özel günlerde bu oyunu oynadığını aktardı.

"Son dönemde düğünlerimizde, özel günlerimizde Anadolu'nun her köşesinde uygulanan bir oyun. Bugün biz bunu hobi olmaktan çıkardık, kurumsal bir yapı haline getirmeye çalışıyoruz. Ata sporumuz cirit zevkli ve yapılması gereken bir spor. Bizim ruhumuza, özümüze, kültürümüze uygun bir spor. Bu süreçten sonra artık biz daha çok kurumsallaşıp hem Türkiye'de hem de yurt dışında çok farklı etkinlikler içerisinde olacağız."

[Fotoğraf: AA]

"At çok iyi bir terapidir"

Bekiroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ortak projeler hazırlayıp, geleneksel atlı sporların ilkokul seviyesinde müfredata alınması için çalışmalar yürüteceklerini belirtti.

"Bizim çocuklarımız 6-7 yaşında geleneksel atlı sporlarla bir şekilde iştigal etmeyi, ona dokunmayı, onu duymayı hak ediyor. Gönlüm arzu eder ki ilkokul seviyelerindeki seçmeli derslerde geleneksel atlı sporlar müfredatta yerini alsın. Sadece bunu yarış olarak değerlendirmeyelim. Hipoterapi, at çok iyi bir terapidir. Bizim engelli evlatlarımız, engelli çocuklarımız için de çalışmalarımız var. Hipoterapi merkezlerimizde aynı zamanda çocuklarımızın tedavi olması için çalışma yapıyoruz. At bizim kültürümüzün bir parçası. At Türk'ün kanadıdır."