TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

PTT, rakibine her iki maçın sonunda puan olarak üstünlük kurarsa, adını CEV Challenge Kupası'nda son 32 turuna yazdıracak.

Eğer her iki karşılaşmanın sonunda puan eşitliği söz konusu olursa, altın set kuralı devreye girecek. İkinci maçın bitiminden hemen sonra 15 sayı üzerinden oynanacak olan altın seti kazanan ekip son 32 turuna yükselecek.