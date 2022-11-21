Uluslararası Bocce Konfederasyonu Başkanı Mutlu Türkmen, boccenin pek çok ülkede kitle sporu ya da aktivitesi olduğuna dikkat çekti.

"Boccenin iki yüzü var. Bir yüzü, yarışma disiplini olarak içerisinde çok farklı oyunların bulunduğu modern bir spor disiplini, diğer yüzü de antik çağlardan günümüze kadar dünyanın her bölgelerinde farklı şekillerde farklı materyallerle farklı zeminlerde oynanan bir geleneksel oyun."

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Türkmen, federasyon olarak özellikle okulları hedef alanı belirlediklerini ve boccenin 2013 yılından sonra okul sporları branşları arasına alındığını dile getirdi.

"Bocce, geçen sezon okul branşlarında en yaygın katılımın olduğu 6'ncı sıradaki branş. 35 binin üzerinde öğrencimiz aktif yarışıyor. Bu, oynayanlar değil. Oynayanlar, mutlaka birkaç 100 bin var. 81 ilde okullarda bocce faaliyeti yapılıyor."

Türkmen, huzurevlerinde 2016 yılından bu yana özel geliştirilen formatta bocce oynandığını vurguladı.

"180 huzurevinde bocce sahası, zemini var. Huzurevlerinin kendi içlerinden seçtikleri takımlar, bölgesel liglere katılıyor. Komşu illerde yarışıyorlar, sezon sonunda da Antalya'da, Muğla'da final müsabakası organize ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu uygulamadan çok memnun."

[Fotoğraf: AA / Uluslararası Bocce Konfederasyonu Başkanı Mutlu Türkmen]

"Boccenin Türkiye'deki gelişimi çok hızlı"

Türkmen, hem kitlesel bir fiziksel aktivite hem de modern bir spor disiplini olarak boccenin Türkiye'de gelişiminin çok hızlı devam ettiğini belirtti.

Okul sporlarında yer almasının bocce branşının altyapı kaynağını çok genişlettiğini ifade eden Türkmen, "Sporcu seçme havuzumuz inanılmaz genişledi." dedi.

Türkmen, boccenin gelişimi sonrasında Türkiye'nin bu alanda tarihinde birçok ilk yaşadığını anlattı.

"Dünya çapında sporcularımız var. Avrupa'dan transfer teklifleri alıyorlar. Yurt dışında sporculuk yapan arkadaşlarımız var. Türkiye sporcularımıza dar geliyor ve İtalya, Fransa, Hırvatistan'daki liglerde oynuyorlar. Bu da boccede geldiğimiz noktayı gösteriyor. Çok önemli başarılar yakaladık. Tüm disiplinlerde dünyada ilk 8'deyiz. Başarıyı ulaşılmış hedef olarak telaki etmiyoruz daha ileriye nasıl giderizin çalışmasını yapıyoruz. Yaygınlık ve başarı anlamında hedefimiz bocceyi, İtalya, Fransa'da hangi seviyedeyse o düzeye getirmek. Türkiye'yi boccede lider ülkelerden biri haline getirmek için planlı çalışmalarımıza devam ediyoruz."

"Tarihi referanslarında Anadolu var"

Türkmen, boccenin Türklerin yakınlık kurabileceği ve başarılı olabileceği branşların başında geldiğini ifade etti.

Boccenin tarihi referanslarında Anadolu'nun yer aldığını aktaran Türkmen, "Bocce, antik çağların sporu, tarihi eski Mısır, eski Anadolu'ya dayanıyor. Kıta Avrupası ve sömürgecilikle dünyaya yayılması aslında daha çok Anadolu'dan Yunan ve Roma eliyle mümkün olmuş." bilgilerini verdi.

Mutlu Türkmen, Boccenin Orta Asya'da oynanan "aşık" oyununa benzediğini dile getirdi.

"Müzelerde bocce ile ilgili materyaller var, mağara duvarlarında çizimler var. Ata sporumuz diye sahiplenmesek bile boccenin Anadolu'ya ait bir disiplin olduğunu söyleyebiliriz. Modern bir disiplin olarak boccenin Türkiye'ye gelişi geç oldu. 1990'ların başından itibaren yapılmaya başlandı, 2005 yılında da federasyon kuruldu. Türkiye'de her geçen gün daha da gelişiyor. Bizim için kızıl elma, yaz olimpiyat oyunlarında yer alabilmek, en büyük arzumuz bu. 2024 Paris ve 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda bocce olmayacak. 2032 yılındaki olimpiyatlarda yer alır mı bunu tahmin etmek mümkün değil."