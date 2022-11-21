Stat 974'te oynanacak C Grubu karşılaşması, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Avustralyalı hakem Chris Beath yönetecek.

İki takım, dünya futbolunun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda son olarak Arjantin 1978'de karşı karşıya geldi. Polonya, grup maçında Meksika'yı 3-1 mağlup etmişti.

Meksika, katıldığı 17 Dünya Kupası'nda 2 kez çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Polonya ise 9'uncu kez sahne alacağı organizasyonda 2 defa üçüncülük elde etti.

Gruptaki diğer maçta Dünya Kupası'nın favorilerinden Arjantin ile Suudi Arabistan mücadele edecek.