Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi 10:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko Monaco deplasmanında
[Fotograf: AA]
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında 22 Kasım Salı günü Fransa'nın Monaco ekibiyle karşılaşacak.
Salle Gaston Medecin Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat TSİ 21.00'de başlayacak.
Sezona Avrupa'da etkili bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, geride kalan 8 maçta sadece 1 mağlubiyet yaşadı. Dimitris Itoudis'in ekibi, aldığı 7 galibiyetle liderlik koltuğunda oturuyor.
Monaco ise 6 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor.
Etiketler: Basketbol Fenerbahçe Avrupa Kupaları
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