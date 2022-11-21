Milli takım seçmelerinde ikinci olarak milli takım kadrosunda yer almaya hak kazanan Yılmaz, 3-4 Aralık'ta Arnavutluk'ta düzenlenecek Balkan Tekvando Şampiyonası hazırlıklarını Çerkezköy Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda yaptığı antrenmanla sürdürüyor.

Yılmaz, arkadaşlarının başlamasıyla tekvando sporuyla tanıştığını, ilk günlerde sadece spor amaçlı yaptığı tekvandoda kendisini geliştirerek iddialı konuma geldiğini söyledi.

Çalışmalarının karşılığını kürsüde aldığını belirten Yılmaz, daha çok çalışarak madalyalar kazanmak istediğini vurguladı.

Yılmaz, Türkiye şampiyonasında beşincilik, okullar arası Türkiye şampiyonasında ise ikinci olduğunu hatırlattı.

"Milli takım seçmelerinde de ikinci oldum ve Balkan Şampiyonası'na gitmeye hak kazandım. Her gün yoğun bir şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum. şampiyonada birinci olup bayrağımızı en güzel şekilde dalgalandırıp, İstiklal Marşımızı okutup döneceğim."

Antrenör Mustafa Kılıç: Disiplinli çalışma ile kendisini geliştirdi

Antrenör Mustafa Kılıç da Türkiye şampiyonlarında ve uluslararası yarışmalarda güzel dereceler almış sporcular yetiştirdiklerini dile getirdi.

Kılıç, Milli takıma daha fazla sporcu kazandırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

"Hedefimiz Avrupa ve dünya şampiyonalarına sporcularımızı göndermek. Sporcularımızın oralarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmelerini istiyoruz. Ahmet küçüktü bizimle çalışmaya başladığında. Antrenmanla, disiplinli çalışma ile kendisini geliştirdi."