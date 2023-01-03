Passolig'in 2022 yılı verilerine göre, futbol müsabakalarına taraftarın ilgisi arttı. Geride kalan yılda 4,9 milyon taraftar maçı yerinde izleme fırsatı buldu.

2022'de en çok taraftarın izlediği karşılaşma 2022-23 Süper Lig sezonu 13. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisi oldu. 5 Kasım'da oynanan ve Galatasaray'ın 2-1 kazandığı maçı 49 bin 602 taraftar izledi.

Avrupa kupalarında ise 2021-22 sezonunda oynanan Galatasaray-Barcelona karşılaşmasını 50 bin 111 kişi takip etti. Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray sahasında 2-1 yenilmiş, deplasmanda ise golsüz berabere kalarak elenmişti.

2022'de sezonunun 14. haftasında oynanan ve 129 kişinin izlediği VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK maçı, en az taraftarın izlediği karşılaşma oldu.