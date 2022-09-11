Tel Aviv yönetiminin sınır kapılarını kontrol altında tutması ve ürün giriş çıkışına izin vermemesi nedeniyle yeterli malzeme ve ekipman bulunmaması sonucu yarışlar yalnızca 4 kürek ile start aldı.

Filistin Yelken ve Kürek Federasyonunun düzenlediği Gazze açıklarında yapılan yarışa, kadın, erkek ve engelli kategorisinden 57genç katıldı. Eleme turlarının ardından final yarışları başladı.

[Fotoğraf: AA]

Yelken ve Kürek Federasyonu Başkanı Haldun Ebu Selim, ilk defa yarışların bu kadar büyük katılımla düzenlendiğini belirterek, yarışlarla Gazze'de su sporlarının durumunu gözler önüne sermek istediklerini ifade etti.

Abluka nedeniyle istenilen sayıda ekipman olmadığını, sınırlı sayıyla yarışları yapmak zorunda kaldıklarını söyleyen Ebu Selim, kısıtlı imkanlarla da olsa yarışların sporcuların maharetlerini geliştirmesine katkı sağladığını dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]

Ebu Selim, Federasyonun, bu ay Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenecek Dünya Kürek Şampiyonası'na bir sporcuyla katılacağını duyurdu.

Federasyon Basın Sorumlusu Sami İsa, sporcuların sayısının kürek sayısına oranla çok fazla olmasına rağmen yarışların düzenlendiğini, birkaç turda tamamlandığını belirterek, final yarışları sonucu her kategoriden kazananların belirleneceğini ifade etti.

[Fotoğraf: AA]

Kadın sporculardan Esil Zuğre, eleme turlarında birinci olduğunu, yarışlara katılmanın eğlenceli bir tecrübe kattığını söyledi.

Zuğre, Filistin bayrağını uluslararası alanlarda yükseltmek için uluslararası yarışlara da katılmak istediğini belirtti.

[Fotoğraf: AA]

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

[Fotoğraf: AA]