Ampute Milli Futbol Takımı, 30 Eylül-9 Ekim'de Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 Dünya Kupası hazırlıklarını Bolu kampıyla sürdürüyor.

Teknik direktör Osman Çakmak, Bolu kampının teknik ve taktik ağırlıklı olduğunu kaydetti.

Çakmak, geçen yıl Avrupa Şampiyonası'na giderken son kampı Bolu'da yaptıklarını hatırlattı. Çakmak, takımın enerjisi, sinerjisi ve asaletinin kendilerini mutlu ettiğini vurguladı.

"Bolu kampından sonra İstanbul'a geçmiştik ve daha sonra namağlup Avrupa şampiyonu olduk. Eksiklerimiz yok mu? Var. O eksiklerimizi de Bolu'da tamamlayıp, İstanbul'da 19 Eylül tarihinde kampa girdiğimizde her şeyi çözmüş olacağız. Fiziksel, mental ve psikolojik anlamda hepsini tamamlamış olacağız."

[Fotoğraf: AA]

A, B ve C planını rakibe göre ayarlayacaklarını anlatan Çakmak, çok güçlü rakiplerle oynayacaklarını, ona göre çalışmaların tam hızla devam ettiğini anlattı.

Çakmak, Türk milletinin her türlü mutluluğu hak ettiğini belirtti.

"2018 yılında oynanan Dünya Kupası'nda penaltı kaçırmıştım. 'Türk halkı hakkını helal etsin.' dedim. Ben ne görev düşerse yapmaya hazırım şeklinde söyledim. Federasyon yetkilileri de bizi göreve getirdi. O zaman şöyle bir cümle kullanmıştım. Sahada bir tane Osman Çakmak var. Hoca olduğumuzda 15 tane Osman Çakmak olur demiştim. Biz de o sinerji ile devam ediyoruz."

"O kupayı kaldırmak istiyoruz"

Çakmak, başarı için her şeyi yaptıklarını söyledi. Çakmak, 2 Avrupa şampiyonluğu, dünya ikinciliği ve üçüncülükleri olduğunu hatırlattı.

"Maç maç düşünüp 9 Ekim'de o kupayı kaldırmak istiyoruz. Sportif başarıda tek eksik bir şey var, Dünya Kupası. Onu da müzemize koyduktan sonra başarımızı gerçekleştirmiş olacağız. Arkadaşlara şunu söylüyorum, zirveye çıkmak kolay olabilir ama zirvede kalıcı olmak lazım. Dünyada ampute futbolda söz sahibiyiz. Tüm ülkeler bizden çekiniyor. Biz de tüm ülkelere saygı duyuyoruz. Asla saygısızlık yapmayacağız. Onlara da çok iyi bir misafirperverlik göstereceğiz. Topu onlara göstermeden biz oynayacağız."

[Fotoğraf: AA]

Fatih Şentürk: Engelli olduk ama milli forma nasip oldu

Oyunculardan 33 yaşındaki Fatih Şentürk de 18 yaşında geçirdiği trafik kazasının ardından arkadaşlarını sayesinde ampute futbolla tanıştığını, 2010 yılından beri forma giydiğini kaydetti.

Milli takımda olmaktan gurur duyduğunu anlatan Şentürk, "Milli formayı giymek herkese nasip olmaz. Engelli olduk ama milli forma nasip oldu. Her şeyden önemlisi bu." diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Şentürk, maçları büyük statlarda oynayacaklarını anlattı.