Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 42. haftasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçı öncesi yapılan Covid-19 testlerinde, üç futbolcunun daha test sonucu pozitif çıktı.

Yapılan testlerle, takımdaki test sonucu pozitif çıkan futbolcu sayısı 5'e yükselmiş oldu.

"Oyuncularımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreci ilgili protokoller dahilinde başlatılmıştır."