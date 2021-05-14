Haber Giriş: 14 Mayıs 2021 Cuma 14:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te vaka sayısı 5'e yükseldi
Süper Lig temsilcilerinden Gaziantep'te, koronavirüs vakasının 5'e yükseldiği bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 42. haftasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçı öncesi yapılan Covid-19 testlerinde, üç futbolcunun daha test sonucu pozitif çıktı.
Yapılan testlerle, takımdaki test sonucu pozitif çıkan futbolcu sayısı 5'e yükselmiş oldu.
"Oyuncularımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreci ilgili protokoller dahilinde başlatılmıştır."
BİLGİLENDİRME | Profesyonel Futbol Takımımıza, Hatayspor maçı öncesi yapılan Covid-19 testinde, üç futbolcumuzun daha test sonucu pozitif raporlanmıştır.— Gaziantep FK (@GaziantepFK) May 14, 2021
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Etiketler: Gaziantep FK Koronavirüs
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