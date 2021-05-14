Haber Giriş: 14 Mayıs 2021 Cuma 14:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli yelkenci Onur Cavit Biriz'den olimpiyat kotası
Milli yelkenci Onur Cavit Biriz, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele etme hakkı kazandı.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi milli yelkencinin başarısını sosyal medya hesabından duyurdu.
"Dünya Yelken Federasyonunun güncellemesi ile kota sıralamasında bekleyen birinci ülke olması dolayısıyla RS:X rüzgar sörfünde milli sporcumuz Onur Cavit Biriz, Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandı."
Onur Cavit Biriz #Tokyo2020 Kotası Kazandı— TMOK (@TMOK_Olimpiyat) May 13, 2021
Dünya Yelken Federasyonu'nun güncellemesi ile kota sıralamasında bekleyen birinci ülke olması sebebiyle RSX rüzgar sörfünde milli sporcumuz Onur Cavit Biriz Tokyo 2020 Olimpiyatları’na katılmaya hak kazandı#TeamTürkiye pic.twitter.com/nf8iNgPvOp
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