Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi milli yelkencinin başarısını sosyal medya hesabından duyurdu.

"Dünya Yelken Federasyonunun güncellemesi ile kota sıralamasında bekleyen birinci ülke olması dolayısıyla RS:X rüzgar sörfünde milli sporcumuz Onur Cavit Biriz, Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandı."