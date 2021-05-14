Süper Lig'de son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun 42. ve son hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 15 Mayıs Cumartesi günü oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şunlar:
18.00 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman) - Ümit Öztürk
18.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Sivas Yeni 4 Eylül) - Mustafa Öğretmenoğlu
18.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi) - Koray Gençerler
18.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep (Antakya Atatürk) - Serkan Tokat
18.00 Fatih Karagümrük-Yukatel Denizlispor (Atatürk Olimpiyat) - Atilla Karaoğlan
18.00 Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Antalya) - Suat Arslanboğa
20.30 Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel) - Fırat Aydınus
20.30 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Medical Park) - Tugay Kaan Numanoğlu
20.30 Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor (Türk Telekom) - Cüneyt Çakır
20.30 Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) - Halil Umut Meler
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