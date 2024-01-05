Gaziantep'te puanlar paylaşıldı

Gaziantep FK ile Pendikspor, Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetti.
Gaziantep FK 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Pendikspor geriden gelerek karşılaşmayı 2-2 sonuçlandırdı.
Gaziantep FK'nın gollerini 12. dakikada Dragus ile 49. dakikada Ogün Özçiçek kaydetti.
Pendikspor'un gollerini 77. dakikada penaltıdan Erdem Özgenç ile 80. dakikada Erencan Yardımcı attı.
Süper Lig'de ikinci beraberliğini alan Gaziantep FK, 20 puana yükseldi. Ligdeki galibiyet hasreti altı maça çıkan Pendikspor'da puanını 20 yaptı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
GOL - 12. dakikada Gaziantep FK golü buldu. Takımın sağ kanattan gelişen atağında Mustafa Eskihellaç'ın yerden pasıyla ceza sahasında buluşan Dragus'un gelişine vuruşu kaleci Erdem Canpolat'ın solundan ağlara gitti. 1-0.
43. dakikada Pendikspor'un orta sahadaki atağında, ceza yayına yakın noktadaki Sequeirra'nın savunma arkasına aşırtmasını göğsüyle kontrol eden Halil Akbunar'ın çektiği şutu kaleci Nita uzaklaştırdı.
Karşılaşma Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
GOL - 48. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Savunmadan dönen topu ceza sahasının sol çaprazında alan Maxim meşin yuvarlığı yakınındaki Ogün Özçiçek'e bıraktı. Özçiçek'in sert vuruşu kaleci Erdem Canpolat'ın sağından ağlara gitti. 2-0.
GOL - 76. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Djilobodji'nin Kappel'e yaptığı müdahalenin ardından hakem Çağdaş Altay VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Erdem Özgenç topu kaleci Nita'nın sağından ağlara gönderdi. 2-1.
GOL - 80. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor beraberliği sağladı. Takımın sağdan gelişen atağında Gökcan Kaya'nın ortasında topla buluşan Erencan Yardımcı, meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu. 2-2.
86. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor'un atağında ceza sahasındaki Halil Akbunar'ın kaleye gönderdiği aşırtmayı kale dibindeki Djilobodji kafasıyla uzaklaştırdı.
Karşılaşma 2-2 eşitlikle tamamlandı.
Stat: Kalyon
Hakemler: Çağdaş Altay, Kerem Ersoy, Serkan Çimen
Gaziantep FK: Nita, Djilobodji, Nkoulou, Arda Kızıldağ, M'Bakata, Ogün Özçiçek (Dk. 82 Oğulcan Çağlayan), Jevtovic, Mustafa Eskihellaç, Maxim (Dk. 85 Brayan), Markovic (Dk. 67 Furkan Soyalp), Dragus
Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Sequeirra, Alparslan Öztürk, Berkay Sülüngöz, Serkan Asan (Dk. 65 Erdem Özgenç), Gökcan Kaya (Dk. 90 Abdoulay Diaby), Lusamba, Fredrik Midtsjö, Emre Taşdemir (Dk. 65 Kapel), Erencan Yardımcı, Halil Akbunar
Goller: Dk. 12 Dragus, Dk. 48 Ogün Özçiçek (Gaziantep FK), Dk. 76 Erdem Özgenç (Penaltıdan), Dk. 80 Erencan Yardımcı (Siltaş Yapı Pendikspor)
Sarı kartlar: Dk. 32 Ogün Özçiçek, Dk. 74 Djilobodji (Gaziantep FK), Dk. 45+1 Sequeirra, Dk. 56 Lusamba, Dk. 70 Endri Çekiçi, Dk. 82 Alpaslan Öztürk, Dk. 82 Gökcan Kaya, Dk. 83 Fredrik Midtsjö (Siltaş Yapı Pendikspor)