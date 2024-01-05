Açık 7.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT HABER / AA 05.01.2024 17:50

Gaziantep'te puanlar paylaşıldı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasındaki Gaziantep FK-Siltaş Yapı Pendikspor karşılaşması 2-2 berabere sona erdi.

Gaziantep'te puanlar paylaşıldı
[Fotograf: AA]

Gaziantep FK ile Pendikspor, Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetti.

Gaziantep FK 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Pendikspor geriden gelerek karşılaşmayı 2-2 sonuçlandırdı.

Gaziantep FK'nın gollerini 12. dakikada Dragus ile 49. dakikada Ogün Özçiçek kaydetti.

Pendikspor'un gollerini 77. dakikada penaltıdan Erdem Özgenç ile 80. dakikada Erencan Yardımcı attı.

Süper Lig'de ikinci beraberliğini alan Gaziantep FK, 20 puana yükseldi. Ligdeki galibiyet hasreti altı maça çıkan Pendikspor'da puanını 20 yaptı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 12. dakikada Gaziantep FK golü buldu. Takımın sağ kanattan gelişen atağında Mustafa Eskihellaç'ın yerden pasıyla ceza sahasında buluşan Dragus'un gelişine vuruşu kaleci Erdem Canpolat'ın solundan ağlara gitti. 1-0.

43. dakikada Pendikspor'un orta sahadaki atağında, ceza yayına yakın noktadaki Sequeirra'nın savunma arkasına aşırtmasını göğsüyle kontrol eden Halil Akbunar'ın çektiği şutu kaleci Nita uzaklaştırdı.

Karşılaşma Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 48. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Savunmadan dönen topu ceza sahasının sol çaprazında alan Maxim meşin yuvarlığı yakınındaki Ogün Özçiçek'e bıraktı. Özçiçek'in sert vuruşu kaleci Erdem Canpolat'ın sağından ağlara gitti. 2-0.

GOL - 76. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Djilobodji'nin Kappel'e yaptığı müdahalenin ardından hakem Çağdaş Altay VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Erdem Özgenç topu kaleci Nita'nın sağından ağlara gönderdi. 2-1.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

GOL - 80. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor beraberliği sağladı. Takımın sağdan gelişen atağında Gökcan Kaya'nın ortasında topla buluşan Erencan Yardımcı, meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu. 2-2.

86. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor'un atağında ceza sahasındaki Halil Akbunar'ın kaleye gönderdiği aşırtmayı kale dibindeki Djilobodji kafasıyla uzaklaştırdı.

Karşılaşma 2-2 eşitlikle tamamlandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Stat: Kalyon

Hakemler: Çağdaş Altay, Kerem Ersoy, Serkan Çimen

Gaziantep FK: Nita, Djilobodji, Nkoulou, Arda Kızıldağ, M'Bakata, Ogün Özçiçek (Dk. 82 Oğulcan Çağlayan), Jevtovic, Mustafa Eskihellaç, Maxim (Dk. 85 Brayan), Markovic (Dk. 67 Furkan Soyalp), Dragus

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Sequeirra, Alparslan Öztürk, Berkay Sülüngöz, Serkan Asan (Dk. 65 Erdem Özgenç), Gökcan Kaya (Dk. 90 Abdoulay Diaby), Lusamba, Fredrik Midtsjö, Emre Taşdemir (Dk. 65 Kapel), Erencan Yardımcı, Halil Akbunar

Goller: Dk. 12 Dragus, Dk. 48 Ogün Özçiçek (Gaziantep FK), Dk. 76 Erdem Özgenç (Penaltıdan), Dk. 80 Erencan Yardımcı (Siltaş Yapı Pendikspor)

Sarı kartlar: Dk. 32 Ogün Özçiçek, Dk. 74 Djilobodji (Gaziantep FK), Dk. 45+1 Sequeirra, Dk. 56 Lusamba, Dk. 70 Endri Çekiçi, Dk. 82 Alpaslan Öztürk, Dk. 82 Gökcan Kaya, Dk. 83 Fredrik Midtsjö (Siltaş Yapı Pendikspor)

ETİKETLER
Gaziantep FK Pendikspor Süper Lig
Sıradaki Haber
Olimpik sürat patencisi Furkan Akar'ın hedefi önce dünya, sonra olimpiyat
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:20
İskoçya Başbakanı: İngiliz hükümetinin Gazze'de ateşkes çağrılarını defalarca reddetmesi utanç verici
19:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan Somali Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü
19:07
MEB öğretmenlerin yer değiştirme takvimini yayımladı
19:04
Hatay'da 52 düzensiz göçmen yakalandı
19:01
Berlin'de yaşayan İsrailliler Gazze'deki savaşın durdurulması için gösteri yaptı
18:59
Karabük'te tarihi eser niteliğinde 6 obje ele geçirildi
Hatay'da heyelan: 3 yayla evi kullanılamaz hale geldi
Hatay'da heyelan: 3 yayla evi kullanılamaz hale geldi
FOTO FOKUS
Filistin Kızılayı görme engelli anne ve yedi çocuğunu kuşatma altından kurtardı
Filistin Kızılayı görme engelli anne ve yedi çocuğunu kuşatma altından kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ