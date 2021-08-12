Haber Giriş: 12 Ağustos 2021 Perşembe 14:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'e Yunan savunmacı
Süper Lig ekibi Gaziantep, Yunan savunma oyuncusu Stelios Kitsiou'yu kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak MKE Ankaragücü forması giyen 27 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldı.
Kulüp başkanı Cevdet Akınal ile başkan vekili Ahmet Fikret Kileci'nin de katıldığı törenle Kitsiou sözleşmeye imza attı.
"Stelios Kitsiou'ya kulübümüze bir kez daha hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar dileriz."
Yeni transferimiz Kitsiou, Kulüp Başkanımız Cevdet Akınal ile Başkan Vekilimiz Ahmet Fikret Kileci'nin de katıldığı imza töreniyle 2+1 yıllık resmi sözleşmeye imza attı. pic.twitter.com/Fgmal3aq6r— Gaziantep FK (@GaziantepFK) August 12, 2021
Etiketler: Gaziantep FK Transfer Haberleri
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