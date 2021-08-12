Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak MKE Ankaragücü forması giyen 27 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldı.

Kulüp başkanı Cevdet Akınal ile başkan vekili Ahmet Fikret Kileci'nin de katıldığı törenle Kitsiou sözleşmeye imza attı.

"Stelios Kitsiou'ya kulübümüze bir kez daha hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar dileriz."