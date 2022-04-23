Haber Giriş: 23 Nisan 2022 Cumartesi 15:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Gaziantep FK'nın rakibi Göztepe
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında bugün Göztepe'yi konuk edecek.
Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Musatafa Kürşat Filiz yönetecek.
Gaziantep FK, ligde oynadığı 33 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik, 14 mağlubiyet alarak 41 puan topladı.
Son 10 maçında mağlup olan Göztepe, Süper Lig tarihinde puan kazanamadığı en uzun dönemini sürdürüyor.
Ligde 27 puanla düşme hattının üzerindeki GZT Giresunspor’un 13 puan gerisinde bulunan Göztepe'nin yarınki müsabakayı kazanamaması durumunda 5 yıldır mücadele ettiği Süper Lig’e tutunma şansı kalmayacak.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Etiketler: Gaziantep FK Göztepe Süper Lig
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