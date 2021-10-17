Süper Ligin 9. haftasında Atakaş Hatayspor’a konuk olacak Gaziantep FK'da, maç öncesi yapılan koronavirüs testinde bir oyuncu pozitif çıktı.

"Takımımıza, Hatayspor maçı öncesi yapılan Covid-19 testinde, bir futbolcumuzun test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz."