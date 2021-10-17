Haber Giriş: 17 Ekim 2021 Pazar 15:30Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Gaziantep FK'da pozitif vaka tespit edildi
Gaziantep Futbol Kulübü’nde bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Süper Ligin 9. haftasında Atakaş Hatayspor’a konuk olacak Gaziantep FK'da, maç öncesi yapılan koronavirüs testinde bir oyuncu pozitif çıktı.
"Takımımıza, Hatayspor maçı öncesi yapılan Covid-19 testinde, bir futbolcumuzun test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz."
BİLGİLENDİRME | Takımımıza, Hatayspor maçı öncesi yapılan Covid-19 testinde, bir futbolcumuzun test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır.— Gaziantep FK (@GaziantepFK) October 17, 2021
Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz. pic.twitter.com/vH2zh9pzp6
Etiketler: Gaziantep FK Koronavirüs
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