Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 16:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep FK'da olağanüstü genel kurul kararı alındı
Süper Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da olağanüstü genel kurul kararı alındı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, olağanüstü seçimli genel kurulun 15 Aralık'ta yapılacak..
"Belirtilen tarihte çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının 22 Aralık'ta dernek merkezinde bu kez çoğunluk aranmaksızın yapılmasına, katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir."
KAMUOYUNUN BİLGİSİNE | OLAĞANÜSTÜ SEÇİMLİ GENEL KURUL— Gaziantep FK (@GaziantepFK) November 30, 2022
https://t.co/mt7ydOhzUN pic.twitter.com/Rw0U5sHpby
Etiketler: Gaziantep FK
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