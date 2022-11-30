Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, olağanüstü seçimli genel kurulun 15 Aralık'ta yapılacak..

"Belirtilen tarihte çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının 22 Aralık'ta dernek merkezinde bu kez çoğunluk aranmaksızın yapılmasına, katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir."