İzmir Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve tutuklanan Mehmet Nihat A'nın ifadesine TRT Haber ulaştı.

"Karşı tribünde bulunan kayınbirederimi görmek istedim"

Mehmet Nihat A'nın burada "Kendimi kaybettim, alkollüydüm. Ne yaptığımı hatırlamıyorum." diyerek kendini savundu.

Karşı tribündeki kayınbiraderini merak ettiği için inmiş saha sonrada o olayı bilinçsizce yaptığını iddia eden taraftar, alkolün etkisinde olduğunu öne sürdü.

"Kaleciye korner direğini alıp saldırmam bilinçli bir şey değildir. Ben karşı taraftaki ambulansa gidip karşı tribünde bulunan kayınbirederimi görmek istedim. O nedenle karşı tarafa doğru gittim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. "

“Karşı tribündeki akrabamı merak ettiğim için sahaya indim”



İzmir’de olaylı Göztepe-Altay derbisinde Altay kalecisi Ozan Özenç’e köşe direğiyle saldıran taraftarın ifadesine @trthaber ulaştı.https://t.co/QRbcdLSL0Z pic.twitter.com/A18WJHJfvh — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 30, 2022

Köşe direği silah sayılmıştı

Şüpheli Mehmet Nihat A'nın, kalecinin hayati bölgesi olan kafasının arkası ve ense kısmına öldürmeye elverişli bir silahla birden fazla kez vurduğu ve eylemine çevresindeki kişilerin engellemesi üzerine son vermek zorunda kaldığı yönünde görüş bildiren cumhuriyet savcılığı, şüpheliyi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etmişti.

Savcılık, zanlının olay esnasında kullandığı korner direğini ‘silah’ olarak nitelendirilmişti. Nöbetçi sulh ceza hakimliğinde de savcılıktaki ifadesini tekrarlayan M.N.A., tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Olay

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada Altay tribünlerinden Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme fişek atılması sonucu yaralananların olduğu ihbarı üzerine 2 ambulans sahaya girmiş, müsabaka 22. dakikada durmuştu.

Bu sırada bir Göztepe taraftarının, köşe gönderini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurmasının ardından müsabaka tatil edilmiş, çıkan olaylarla ilgili 21 kişi gözaltına alınmıştı.