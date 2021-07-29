Haber Giriş: 29 Temmuz 2021 Perşembe 15:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep FK'da Maxim sakatlandı
Gaziantep FK'nın tecrübeli ismi Alexandru Maxim'in Dynamo Kiev ile oynanan hazırlık maçında ayak parmağı kırıldı.
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep'in Avusturya kampında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Alexandru Maxim, iki hafta forma giyemeyecek.
"Futbolcumuzun sağ ayak üçüncü parmağında çatlak tespit edilmiştir ve tahmini iki hafta forma giyemeyecektir. Maxim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."
SAĞLIK RAPORU | ALEXANDRU MAXIM— Gaziantep FK (@GaziantepFK) July 29, 2021
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Etiketler: Gaziantep FK
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