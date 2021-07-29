Fenerbahçe’de gündemin ilk maddesi, kadrodaki futbolcu sayısını azaltmak. Böylece takım maliyetini düşürmeyi hedefleyen sarı lacivertli kulüpte, santrfor arayışı da devam ediyor.

Yönetimin gündeminde Alexander Sörloth ve Vedat Muriç yer alıyor. Kadrosunda 7 santrfor bulunan Leipzig'in bu sezon Sörloth’a şans vermesi zor görünüyor.

Alman kulübünün Norveçli santrfor ile ilgili son kararı bekleniyor. Leipzig’in ilk hedefi, 26 yaşındaki santrforun iyi bir bonservis bedeliyle satılması.

Fenerbahçe de Alman kulübünün kararına göre, satın alma ya da kiralama için temaslarını hızlandıracak.

Fenerbahçe yönetimi eski futbolcusu Vedat Muriç için de Lazio kulübünden çıkacak kararı bekliyor. Teknik direktör Sarri Kosovalı santrfor hakkındaki nihai kararını birkaç hafta içinde verecek.