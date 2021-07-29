Haber Giriş: 29 Temmuz 2021 Perşembe 14:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
milli yüzücü Ümit Can Güreş yarı finale kalamadı
[Fotoğraf: AA-arşiv]
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 6. gününde milli yüzücü Ümit Can Güreş, erkekler 100 metre kelebekte elemeleri geçemedi.
Tokyo Su Sporları Merkezi'nde yapılan müsabakalarda Ümit Can Güreş, 100 metre kelebek elemelerinde havuza girdi. 22 yaşındaki milli sporcu, 52.44'lük derecesiyle serisinde 5. oldu.
Genel sıralamada 35. olan Ümit Can, yarı finale kalamayarak Tokyo 2020'ye veda etti.
#Tokyo2020’de milli yüzücümüz Ümit Can Güreş, 100m Kelebek elemelerinde 52:44'lük derecesi ile kendi serisini 5. sırada tamamlıyor. #YıldızÇocuklar pic.twitter.com/RoNnFAFgYA— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) July 29, 2021
Etiketler: 2020 Olimpiyat
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