Milli yüzücüler 800 metre serbestte elemeleri geçemedi
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 6. gününde milli yüzücüler Deniz Ertan ile Merve Tuncel, 800 metre serbest stilde elendi.
Tokyo Su Sporları Merkezi'nde yapılan müsabakalarda Deniz Ertan ile Merve Tuncel, 800 metre serbest stil elemelerinde havuza girdi.
#Tokyo2020’de milli yüzücümüz Deniz Ertan, 800m Serbest Stil elemelerinde 8:36.29'luk derecesi ile kendi serisini 7. sırada tamamlıyor. #YıldızÇocuklar pic.twitter.com/kBuTxsFfVp— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) July 29, 2021
İkinci seride yüzen Deniz Ertan, 8.36.29'lık derecesiyle serisini 7. sırada bitirdi. 17 yaşındaki milli yüzücü, genel sıralamada ise 23. olarak adını finale yazdıramadı.
#Tokyo2020’de milli yüzücümüz Merve Tuncel, 800m Serbest Stil elemelerinde 8:25.62'lik derecesi ile kendi serisini 5. sırada tamamlıyor. #YıldızÇocuklar pic.twitter.com/ueveUpB8Us— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) July 29, 2021
Merve Tuncel ise 4. seride yüzdü. 8.25.62'lik dereceye imza atan 16 yaşındaki milli sporcu, serisinde 5. oldu. Genel sıralamada 12. olan Merve, finale kalamadı.
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