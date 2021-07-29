Tokyo Su Sporları Merkezi'nde yapılan müsabakalarda Deniz Ertan ile Merve Tuncel, 800 metre serbest stil elemelerinde havuza girdi.

#Tokyo2020’de milli yüzücümüz Deniz Ertan, 800m Serbest Stil elemelerinde 8:36.29'luk derecesi ile kendi serisini 7. sırada tamamlıyor. #YıldızÇocuklar pic.twitter.com/kBuTxsFfVp — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) July 29, 2021

İkinci seride yüzen Deniz Ertan, 8.36.29'lık derecesiyle serisini 7. sırada bitirdi. 17 yaşındaki milli yüzücü, genel sıralamada ise 23. olarak adını finale yazdıramadı.

#Tokyo2020’de milli yüzücümüz Merve Tuncel, 800m Serbest Stil elemelerinde 8:25.62'lik derecesi ile kendi serisini 5. sırada tamamlıyor. #YıldızÇocuklar pic.twitter.com/ueveUpB8Us — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) July 29, 2021

Merve Tuncel ise 4. seride yüzdü. 8.25.62'lik dereceye imza atan 16 yaşındaki milli sporcu, serisinde 5. oldu. Genel sıralamada 12. olan Merve, finale kalamadı.